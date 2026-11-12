तिगरी गंगा मेले की रौनक बढ़ी: गंगा की रेती पर सजने लगी तंबुओं की नगरी, पहले से ही डेरा जमाने पहुंचे श्रद्धालु

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध तिगरी गंगा धाम मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु भीड़ बढ़ने से पहले ही अपनी जगह सुरक्षित करने में जुट गए हैं। खासकर गंगा की रेती में डेरा जमाने की चाहत रखने वाले श्रद्धालु तंबू लगाकर रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।

जोगीपुरा निवासी नागेंद्र चौधरी ने भी मेले में पहुंचकर अपना तंबू लगा दिया है। वहीं, अमरोहा से आए किसान भूपेंद्र चौधरी अपने साथियों के साथ डेरा डाल चुके हैं। गांव खनसाल निवासी मीना कुमारी भी ट्रैक्टर के साथ मेले में पहुंचकर अपना डेरा जमा चुकी हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मेले में लाखों की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में समय रहते जगह घेरना जरूरी है। वरना बाद में मनपसंद स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। उधर, मेले को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मेले में कुल 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। जिनमें से 20 सेक्टर तैयार हो चुके हैं, जबकि चार सेक्टरों का काम अभी बाकी है। सेक्टर 20 तक प्रकाश व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। धीरे-धीरे मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। आगामी स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना को देखते हुए प्रशासन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है।

150 कर्मचारियों ने संभाली तिगरी गंगा घाट की सफाई गजरौला। तिगरी गंगा घाट पर लगे कूड़े के ढेर और प्राथमिक विद्यालय के पास जलभराव की समस्या को लेकर दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग में हलचल मच गई। खबर का संज्ञान लेते हुए पंचायत राज विभाग ने तिगरी गंगा घाट पर विशेष सफाई अभियान शुरू करा दिया है।