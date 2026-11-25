जागरण संवाददाता, अमरोहा। गंगा मेला तिगरी के अवसर पर 25 नवंबर को जनपद में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने आदेश जारी कर जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद के स्थानीय अवकाश में संशोधन करते हुए 25 नवंबर, बुधवार को गंगा मेला तिगरी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। डीआईओएस ने सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन, इंटर कॉलेज, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीएसई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि 25 नवंबर को विद्यालयों में अवकाश सुनिश्चित करें। तिगरी मेले से लौटने लगे श्रद्धालु, नौगावां रेलवे क्रासिंग पर लगा जाम गंगा धाम तिगरी मेले से श्रद्धालुओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य वाहनों के सहारे अपने घरों को लौटते नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की अधिक संख्या के चलते नौगावां रेलवे क्रासिंग के निकट लंबा जाम लग गया। इससे मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।