UP Chunav: 'मांग पूरी नहीं तो वोट नहीं!' संभल के 23 गांवों का बड़ा फैसला, विस चुनाव बहिष्कार की तैयारी

संवाद सहयोगी, जोया (अमरोहा)। संभल जिले की नेकपुर न्याय पंचायत के 23 गांवों को अमरोहा में शामिल कराने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। दैनिक जागरण की ओर से शुरू की गई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।

शनिवार को नेकपुर मुख्तियारपुर स्थित शिव मंदिर में जनसंघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों की पंचायत हुई। इसमें सर्वसम्मति से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष हरिराज सिंह ने कहा कि 23 गांवों के लोगों की समस्या को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से समझना चाहिए। लंबे समय से ग्रामीण नेकपुर न्याय पंचायत को अमरोहा में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं।