ऊपर लदी थी लकड़ी, नीचे छिपा था बड़ा राज; पुलिस की चेकिंग में पकड़ा गया कालाबाजारी का अनोखा तरीका

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। कोतवाली पुलिस ने गंगा एक्सप्रेसवे के टी प्वाइंट पर वाहन चेकिंग के दौरान गैस सिलिंडरों से भरी पिकअप को पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक सिलिंडर काला बाजारी के लिए दिल्ली एवं एनसीआर में ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने दो आरोपितों को भी हिरासत में लिया है।

मंगलवार देर रात्र कोतवाली पुलिस गंगा एक्सप्रेसवे के टी प्वाइंट पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक पिकअप को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें नीचे गैस से भरे हुए 38 सिलिंडर तथा ऊपर से लकड़ी का गुटका भरा हुआ था।