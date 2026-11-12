वर्ल्डकप में चमकने वाले मोहम्मद शमी के गांव से किया वादा अधूरा, 3 साल बाद भी नहीं बन सका स्टेडियम, 5 करोड़ का बजट दो बार लौटा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अली में स्टेडियम निर्माण की बाट जोहते हुए तीन साल बीत गए हैं लेकिन, अभी तक युवा कल्याण विभाग से प्रस्ताव पर सहमति व असहमति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नहीं मिल पाई है। जिसकी वजह से मामला लटका है। अब यह स्टेडियम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत बनाया जाएगा।

नवंबर 2023 वर्ल्डकप में मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन कर देश व जनपद का नाम रोशन किया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए शासन ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम निर्माण की घोषणा की थी।

इसके बाद हरकत में आए अफसरों ने स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम समाज की जमीन का चयन किया था। जो 1.092 हेक्टेयर थी। राजस्व विभाग के अभिलेखों में यह जमीन श्रेणी चार क सीलिंग भूमि और बंजर के रूप में दर्ज है।

चूंकि, स्टेडियम का निर्माण युवा कल्याण विभाग को कराना था। इसलिए उसने जमीन अपने नाम हस्तानांतरित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राजस्व परिषद को भेजा था। लेकिन, दो साल के बाद भी राजस्व परिषद ने अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया था।

इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्टेडियम निर्माण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्योंकि, उसमें निर्माण को सरकारी जमीन होनी चाहिए थी। जिसकी अनुमति की जरूरत राजस्व परिषद से नहीं पड़ती है। स्थानीय स्तर पर ही अनुमति दे दी जाती है।

अल्पसंख्यक विभाग ने युवा कल्याण विभाग से स्टेडियम निर्माण के लिए सहमति को अप्रैल 2025 में प्रस्ताव भेज दिया लेकिन, अभी तक युवा कल्याण विभाग ने उस पर न तो सहमति दी है और न ही असहमति। जिसकी वजह से मामला बीच में ही लटका हुआ है।