संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। हसनपुर तहसील क्षेत्र में पूठधाम सतैड़ा और पौरारा गंगा घाट पर महाभारत काल से कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान होता चला आ रहा है। पूठधाम सतैड़ा में करीब तीन लाख और पौरारा में दो लाख से अधिक श्रद्धालु पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य हासिल करते हैं। गंगा स्नान के चार दिन शेष बचे हैं लेकिन, तैयारी अभी अधूरी दिखाई दे रही है।

पौरारा मेला में दुकानदार पहुंचने हुए शुरू मां गंगा के पौरारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मेले की अधिकांश तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं। यहां वाच टावर, बैरिकेडिंग, स्नान घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय बनाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं। मेले की तैयारियां पूरी होती देखकर यहां दुकानदार भी पहुंचने लगे हैं। चाट पकौड़ी व जलेबी विक्रेताओं के साथ ही मीना बाजार लगाने की दुकानदारों ने तैयारी शुरू कर दी हैं। मेले का विधिवत शुभारंभ 22 नवंबर को हवन एवं गंगा पूजन के बाद किया जाएगा। पूठधाम पर अभी व्यवस्थाएं दुरूस्त नहीं पूठधाम सतैड़ा में गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले की तैयारियां अभी पूर्ण नहीं हो सकी हैं। यहां बैकहो लोडर से रास्ता समतल कराने के बाद अभी मेला स्थल की सफाई भी नहीं की गई है। जबकि पूठधाम पर पौरारा से भी अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचते हैं।