संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। नगर में कपड़े खरीदने आईं भाभी व ननद ने सामान पसंद नहीं आने पर वापस लौटाया तो उन पर दुकानदार ने भद्दे कमेंट्स कर दिए। जिससे विवाद खड़ा हो गया। दुकानदार भाइयों ने अपने चाचा आदि को बुलाकर धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया। जिसमें भाभी व दो देवर घायल हो गए।

दुकानदार पर सोने की चेन और अंगूठी भी छीनने का आरोप है। उधर घटना के विरोध में व्यापारियों ने देररात कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर निवासी मुस्कान अपनी ननद मेघा के साथ मंगलवार शाम करीब छह बजे नगर में पुराना डाकखाना पर स्थित अंसारी क्लाथ हाऊस (रजिया गारमेंट्स) पर आवश्यक खरीददारी के लिए पहुंची थीं। सामान पसंद नहीं आने पर वह दुकान से बिना कुछ खरीदे चलने लगीं। आरोप है कि दुकानदार आफताब व आबिद ने मुस्कान के गर्भवती होने के बावजूद उन पर भद्दे कमेंट्स पास किए तथा विरोध करने पर अभद्रता की। विवाद बढ़ने पर मुस्कान ने घटना की सूचना स्वजन को दी। जिस पर देवर रोहित व शिखर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दुकानदार से घटना के बारे में मालूमात की। आरोप है कि इसी बीच दुकानदार ने अपने तीन चाचा समेत पांच- छह अन्य लोगों को बुला लिया।

जिन्होंने रोहित व शिखर के साथ गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। रोहित के गले की सोने की चेन व शिखर की सोने की अंगूठी छीन ली। मारपीट में मुस्कान, रोहित और शिखर घायल हो गए।