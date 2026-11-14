गंगा में समाई 50 बीघा जमीन, अब फसलें कटवाकर और बुलडोजर चलाकर तैयार होगा कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान की तिथि नजदीक आते ही हसनपुर तहसील क्षेत्र में मेला आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि, इस बार गंगा में आए उफान ने मेला आयोजकों की मुश्किल बढ़ा दी है। पूठधाम-सतैड़ा और पौरारा गंगा घाट के मेला स्थलों की करीब 50 बीघा जमीन गंगा के पानी में समा गई है।

ऐसे में दोनों स्थानों पर मेला लगाने के लिए प्रशासन को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पूठधाम-सतैड़ा में किसानों की फसल कटवाकर जमीन खाली कराई जाएगी, जबकि पौरारा घाट पर बुलडोजर से झाड़ियां और झुंड हटवाकर मेला स्थल तैयार किया जाएगा।

हसनपुर तहसील क्षेत्र के इन दोनों गंगा घाटों पर सदियों से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का आयोजन होता आ रहा है। हर वर्ष पांच लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं।