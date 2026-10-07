9वीं की छात्रा से हैवानियत: पशुओं को पानी पिलाकर लौट रही किशोरी को सूने घर में खींचा, 2 आरोपी हिरासत में

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। कोतवाली क्षेत्र के गांव में कक्षा नौ की नाबालिग दलित छात्रा से गांव के ही गैर जाति के दो युवकों ने एक सूने घर में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना बुधवार सुबह करीब दस बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।

गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी पड़ोसी गांव के एक विद्यालय में कक्षा नौ में पढ़ती है। सुबह करीब दस बजे वह अपने घेर में पशुओं को पानी पिलाकर वापस घर लौट रही थी। रास्ते में गौरव खड़गवंशी व जसपाल खड़गवंशी मिले। दोनों युवक किशोरी को गौरव के घर में ले गए। गौरव के स्वजन इस दौरान जंगल गए हुए थे। आरोप है कि जसपाल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया तथा गौरव पीड़िता के हाथ पकड़े रहा।