रूसी लड़की के चक्कर में सेना में भर्ती हुआ अमरोहा का अक्षय, यूक्रेन युद्ध से सवा महीने से लापता

जागरण संवाददाता, अमरोहा। यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेजे गए अमरोहा के बछरायूं स्थित गांव फतेहपुर छितरा निवासी अक्षय कुमार का सवा महीने से पता नहीं चल सका है। 24 अगस्त को स्वजन से आखिरी बार बात होने के बाद उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। रूस की सेना में भर्ती होने के बाद युद्ध में घायल हुए अक्षय के लापता होने से परिवार परेशान है। स्वजन ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर उसकी स्थिति का पता लगाने और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है।

गांव निवासी किसान रणधीर सिंह का छोटा बेटा अक्षय कुमार 18 दिसंबर 2024 को पढ़ाई के लिए रूस के मास्को गया था। भाषा का कोर्स पूरा करने के बाद उसने कैफे आपरेशन का कोर्स शुरू किया और एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगा।

परिवार के अनुसार जून 2026 में रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात अलीशा नाम की रूसी महिला से हुई। आरोप है कि उसकी मदद से अक्षय रूसी सेना में भर्ती हुआ और जून में ही उसे रूस की नागरिकता भी मिल गई।