रूसी लड़की के चक्कर में सेना में भर्ती हुआ अमरोहा का अक्षय, यूक्रेन युद्ध से सवा महीने से लापता
अमरोहा का अक्षय कुमार, जो रूसी सेना में भर्ती हुआ था, यूक्रेन युद्ध से सवा महीने से लापता है। परिवार ...और पढ़ें
HighLights
अगस्त 2024 को स्टूडेंट वीजा पर गया था युवक, 15 जुलाई को घायल हुआ, 24 अगस्त से नहीं हुई बात
जागरण संवाददाता, अमरोहा। यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेजे गए अमरोहा के बछरायूं स्थित गांव फतेहपुर छितरा निवासी अक्षय कुमार का सवा महीने से पता नहीं चल सका है। 24 अगस्त को स्वजन से आखिरी बार बात होने के बाद उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। रूस की सेना में भर्ती होने के बाद युद्ध में घायल हुए अक्षय के लापता होने से परिवार परेशान है। स्वजन ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर उसकी स्थिति का पता लगाने और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है।
गांव निवासी किसान रणधीर सिंह का छोटा बेटा अक्षय कुमार 18 दिसंबर 2024 को पढ़ाई के लिए रूस के मास्को गया था। भाषा का कोर्स पूरा करने के बाद उसने कैफे आपरेशन का कोर्स शुरू किया और एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगा।
परिवार के अनुसार जून 2026 में रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात अलीशा नाम की रूसी महिला से हुई। आरोप है कि उसकी मदद से अक्षय रूसी सेना में भर्ती हुआ और जून में ही उसे रूस की नागरिकता भी मिल गई।
एक जुलाई को ट्रेनिंग के लिए भेजे गए अक्षय को करीब 15 दिन बाद यूक्रेन सीमा पर भेज दिया गया। 15 जुलाई को वह युद्ध के दौरान घायल हो गया और उसका उपचार रूसी सेना की यूनिट में कराया गया।
इसके बाद भी अक्षय की स्वजन से बातचीत होती रही, लेकिन 24 अगस्त के बाद संपर्क टूट गया। परिवार ने रूसी दूतावास के माध्यम से भारतीय दूतावास से जानकारी मांगी।
मगर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष दानवीर सिंह के साथ स्वजन ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।
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