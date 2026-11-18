संवाद सहयोगी, अमरोहा। हरिद्वार एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के बैनामों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए यूपीडा के भूमि अर्जन अधिकारी राकेश गुप्ता ने हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील के प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बैनामे को लेकर किसानों की सहमति ली जाए। भूमि के अभिलेखों में किसी तरह का अंतर मिलने पर उसे संशोधित कराया जाए। जिला प्रशासन ने हाल ही में सर्किल रेट के आधार पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है। अब निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बैनामों की प्रक्रिया पूरी की जानी है। भुगतान के लिए जमा हो रहे डॉक्यूमेंट बुधवार को तहसील सभागार में आयोजित बैठक में भूमि अर्जन अधिकारी ने कहा कि हरिद्वार एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए दोनों तहसीलों में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उनके बैनामे कराए जाने हैं। इसके लिए संबंधित किसानों के आधार कार्ड व बैंक खातों की पासबुक की छायाप्रति प्राप्त की जाए, ताकि भुगतान की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो।