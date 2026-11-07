यूपी रोडवेज ने दीपावली-छठ के लिए 100 बसें चलाईं, कर्मचारियों को प्रोत्साहन; अमरोहा के लोकल रूट पर बढ़े फेरे

जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली व छठ के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने लोगों को रोडवेज बसों में सुरक्षित सफर कराने की तैयारी की है। शुक्रवार से अमरोहा डिपो की 100 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों के लिए कर दिया गया। दिल्ली रूट पर 20 बसों का संचालन किया गया है जबकि, अन्य पर फेरों को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। यह 17 नवंबर तक रहेगी।

दिल्ली रूट पर 20 बसें दिल्ली रूट पर 20 बसों को चलाया गया है। जबकि, अन्य 80 बसें मुरादाबाद, उत्तराखंड, बिजनौर, रामपुर, सम्भल व अन्य मार्गों के लिए संचालित की गई हैं। लोकल मार्गों पर बसों के फेरों को बढ़ा दिया है ताकि, लोगों को बसों का इंतजार न करना पड़े।