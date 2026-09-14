अमरोहा में आठ वर्ष की मासूम बच्ची से दरिंदगी: समझौते के प्रयास में उलझाया, आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, हसनपुर (अमरोहा)। नगर से सटी एक कॉलोनी में पड़ोस में कोचिंग करने गई कक्षा दो की मासूम बच्ची से दरिंदगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना छह सितंबर की है। सात दिन से दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास चल रहा था। उधर मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

कॉलोनी निवासी मिठाई कारोबारी की आठ वर्षीय बेटी पड़ोस में आरोपित की बहन से ट्यूशन पढ़ने उनके घर जाती थी। छह सितंबर को महिला शिक्षक घर पर नहीं थी। सूनसान घर में शिक्षक के भाई ने लड़की को पकड़ लिया और उसके गुप्तांग में अंगुली डालकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर मां को आपबीती सुनाई। पिता ने मामले की शिकायत आरोपित के पिता एवं परिवार के लोगों से की।