रामपुर में सौ साल पुराना नवाबी दौर का गेट ध्वस्त, जर्जर ढांचों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, रामपुर। दैनिक जागरण की जर्जर भवनों की पड़ताल का असर दिखने लगा है। प्रशासन ने आधी रात में लगभग सौ वर्ष पुराने नवाबी दौर के जर्जर गेट को ध्वस्त कर दिया है।

शहर कोतवाली के समीप स्थित इस गेट से होकर पीर की पैठ की तरफ रास्ता जाता है। नगर पालिका ने रविवार आधी रात को ट्रैफिक रोककर श्रमिक लगा दिए। इन्होंने हथौड़ा इत्यादि का प्रयोग करते हुए सुबह नौ बजे तक पूरे गेट को साफ कर दिया। हथोहाथ मलबा भी साफ करा दिया गया।