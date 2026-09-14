रामपुर में सौ साल पुराना नवाबी दौर का गेट ध्वस्त, जर्जर ढांचों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
दैनिक जागरण की पड़ताल के बाद रामपुर प्रशासन ने आधी रात को लगभग सौ साल पुराने नवाबी दौर के जर्जर ...और पढ़ें
HighLights
दैनिक जागरण की पड़ताल के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन
रामपुर में सौ साल पुराना नवाबी दौर का गेट ध्वस्त
डीएम के आदेश पर जर्जर भवनों को तोड़ने का अभियान जारी
जागरण संवाददाता, रामपुर। दैनिक जागरण की जर्जर भवनों की पड़ताल का असर दिखने लगा है। प्रशासन ने आधी रात में लगभग सौ वर्ष पुराने नवाबी दौर के जर्जर गेट को ध्वस्त कर दिया है।
शहर कोतवाली के समीप स्थित इस गेट से होकर पीर की पैठ की तरफ रास्ता जाता है। नगर पालिका ने रविवार आधी रात को ट्रैफिक रोककर श्रमिक लगा दिए। इन्होंने हथौड़ा इत्यादि का प्रयोग करते हुए सुबह नौ बजे तक पूरे गेट को साफ कर दिया। हथोहाथ मलबा भी साफ करा दिया गया।
जागरण में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन आया हरकत में
दिल्ली व मुरादाबाद में जर्जर भवन गिरने के बाद दैनिक जागरण ने जर्जर भवनों की पड़ताल कराई थी। इसके प्रकाशित होते ही प्रशासन हरकत में आ गया था।
जर्जर भवनों की रिपोर्ट तलब कर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। डीएम ने बताया कि अभी और भी जर्जर भवन व गेट तोड़े जाएंगे।
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