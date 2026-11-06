अमरोहा: एंबुलेंस के पहिये के पीछे छुपाया नवजात का शव, पेट्रोल पंप पर खुला घिनौना राज; होश उड़ा देगी यह वारदात!

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गर्भवती होने के बाद नगर के एक मुहल्ला निवासी अविवाहित युवती ने गर्भपात के लिए दवाई खा ली। चार नवंबर को पेट में दर्द हुआ तो स्वजन 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जा रहे थे कि बेटी ने रास्ते में ही मृत बच्ची को जन्म दे दिया।

मां ने उसे कपड़े में लपेट तक एंबुलेंस के टायर के पीछे छुपा दिया। जिला अस्पताल में बेटी को दवाई दिला कर सबकुछ छुपाते हुए मां व पिता उसे घर ले आए। इस सारे घटनाक्रम से एंबुलेंस का स्टाफ भी अनभिज्ञ रहा।