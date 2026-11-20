जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गजरौला में स्थिति कामाक्षी पेपर मिल में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां धूप सेक रहे दो श्रमिकों पर पेपर के बंडल गिर गए तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बंडल हटाने में नाकाम मौके पर जुटे श्रमिकों ने जेसीबी मंगा कर दोनों श्रमिकों के शव बाहर निकाले।

मृतकों की शिनाख्त थान सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी गांव देवरी थाना बिलारी मुरादाबाद तथा रूप सिंह पुत्र प्रेम सिंह गांव चौबारा थाना गजरौला के रूप में हुई है। थान सिंह फैक्ट्री परिसर में स्थित कालोनी में ही रहते थे, जबकि रूप सिंह प्रतिदिन फैक्ट्री आते थे।