अमरोहा में पेपर मिल में हादसा, भारी-भरकम बंडलों के नीचे दबकर दो मजदूरों ने तोड़ा दम
अमरोहा के गजरौला स्थित कामाक्षी पेपर मिल में धूप सेक रहे दो श्रमिकों की पेपर बंडलों के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई। जेसीबी की मदद से शव निकाले गए, जबकि एक मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और पुलिस मौके पर मौजूद है।
HighLights
कामाक्षी पेपर मिल में दो श्रमिकों की मौत।
पेपर के भारी बंडलों के नीचे दबकर हादसा।
जेसीबी से निकाले गए शव, मुआवजे की मांग।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गजरौला में स्थिति कामाक्षी पेपर मिल में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां धूप सेक रहे दो श्रमिकों पर पेपर के बंडल गिर गए तथा उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बंडल हटाने में नाकाम मौके पर जुटे श्रमिकों ने जेसीबी मंगा कर दोनों श्रमिकों के शव बाहर निकाले।
मृतकों की शिनाख्त थान सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी गांव देवरी थाना बिलारी मुरादाबाद तथा रूप सिंह पुत्र प्रेम सिंह गांव चौबारा थाना गजरौला के रूप में हुई है। थान सिंह फैक्ट्री परिसर में स्थित कालोनी में ही रहते थे, जबकि रूप सिंह प्रतिदिन फैक्ट्री आते थे।
रूप सिंह के स्वजन फैक्ट्री पहुंच गए थे तथा उन्होंने शव नहीं उठने दिए। वह प्रबंध तंत्र से मुआवजे की मांग कर रहे रहे। जबकि थान सिंह के स्वजन नहीं पहुंचे थे। पुलिस भी फैक्ट्री में तैनात है।
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