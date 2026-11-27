जागरण संवाददाता, अमरोहा। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातचीत प्यार में बदली तो आठ साल पुराना वैवाहिक रिश्ता पीछे छूट गया। दो बच्चों की मां विवाहिता पति को छोड़कर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। दिलचस्प यह कि शादीशुदा व दो बच्चों के पिता के साथ रहने से पहले विवाहित प्रेमिका के साथ नौ शर्तें तय हुईं।

बाकायदा शपथपत्र बनवाकर इन शर्तों को लिखित रूप दिया गया। मामला इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि प्रकरण से संबंधित कोई शिकायत थाने तक नहीं पहुंची है। मामला डिडौली का है। मुरादाबाद के एक गांव निवासी युवती की शादी वर्ष 2018 में डिडौली क्षेत्र के युवक से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं। करीब दो साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान लगभग एक साल पहले विवाहिता की इंस्टाग्राम के माध्यम से मुरादाबाद निवासी शादीशुदा युवक से जान-पहचान हुई। बातचीत बढ़ी और दोनों में प्रेम-प्रसंग हो गया। तीन दिन पहले विवाहिता पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंची और दोनों ने साथ रहने को नौ शर्तें तय कीं। इनमें विवाहिता का पूरा खर्च उठाने, दोनों से होने वाली संतान के दस्तावेजों में पिता का नाम दर्ज कराने, प्रेमी की पहली पत्नी और बच्चों की देखभाल करने तथा रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने जैसे बिंदु शामिल हैं।