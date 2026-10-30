अमरोहा में तेंदुए का खौफ: स्कूटर सवार छात्र पर झपटा, किसान को किया घायल; सड़क पर टहलता दिखा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में तेंदुआ की दहशत खत्म होने का नाम नही ले रही है। गुरुवार रात को देहात क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर निवासी छात्र आयुष पर तेंदुआ ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि वह बच गया, लेकिन उसके स्कूटर की सीट पंजे के हमले से फट गई। इससे पहले बुधवार शाम को भी इसी मार्ग पर गांव निवासी किसान कुलदीप पर भी हमला कर घायल किया था।

वहीं शुक्रवार दोपहर तेंदुआ इसी मार्ग पर सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया। ग्रामीणों की भीड़ जुटी तो वह गन्ने के खेत में चला गया। सूचना पर थाना पुलिस व वन विभाग की टीम भी गांव पहुंच गई। जंगल में पिंजरा लगाने की तैयारी की जा रही है।

गांव रघुनाथपुर निवासी किसान अखलेंद्र सिंह का बेटा आयुष कुमार कक्षा 12 का छात्र है। वह अमरोहा नगर में ट्यूशन पढने के साथ कैलसा अड्डा पर स्थित लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करता है। गुरुवार रात लगभग साढे आठ बजे वह स्कूटर पर सवार होकर लाइब्रेरी से घर लौट रहा था। रास्ते में तेंदुआ ने उस पर झपट्टा मार दिया। गनीमत रही की आयुष घायल नहीं हुआ तथा स्कूटर भी नहीं गिरा। परंतु तेंदुआ के पंजे से स्कूटर की सीट का कवर फट गया। उसने घर जाकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। इससे पहले इससे पहले बुधवार को भी तेंदुआ ने गांव निवासी किसान कुलदीप सिंह पर हमला कर घायल किया था।

कुलदीप सिंह बाइक पर सवार होकर कैलसा के साप्ताहिक बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में तेंदुआ ने उन पर हमला कर दिया था। बाएं पैर पर तेंदुआ का पंजा लगने से वह घायल हो गए। इन घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है।