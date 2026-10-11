अमरोहा की 'कलकतिया ढोलक' से गूंजेंगे देश के मंदिर: नवरात्र पर रिकॉर्ड ₹2.5 करोड़ का कारोबार, 50 हजार ढोलक की सप्लाई

राहुल शर्मा, अमरोहा। ढोलक की बात हो और अमरोहा का नाम न आए.. ऐसा हो नहीं सकता। खुशी का हर अवसर यहां की ढोलक के बिना अधूरा है। एक जनपद-एक उत्पाद में शामिल होने और जियो टैग मिलने के बाद ढोलक की थाप और तेज हो गई है। रविवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। यहां की कलकतिया ढोलक उसके उल्लास को देशभर में बढ़ाएगी।

मंदिरों की आस्था में शामिल होगी। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों से कारोबारियों को करीब 50 हजार ढोलक के आर्डर मिले थे। नवरात्र से पहले ही उसकी आपूर्ति आर्डर के हिसाब से कर दी गई है। भिजवा दी है।

11 अक्टूबर यानी कल से नवरात्र शुरू होंगे। इस त्योहार पर मंदिरों में श्रद्धालु ढोलक बजाकर भजन-कीर्तन करते हैं। कलकतिया ढोलक की विशेषता है कि यह दोनों तरफ से बजती है। एक हिस्सा छोटा और दूसरा बड़ा होता है। एक बारीक तो दूसरा मोटी आवाज देता है। इस ढोलक के निर्माण में करीब 300-800 रुपये (आकार के हिसाब से) लागत आती है। कारोबारी उसको 500 से 1000 रुपये तक में बेचते हैं।