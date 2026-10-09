करोड़ों का बजट फिर भी बदहाली: अमरोहा के 100+ सरकारी स्कूलों में टाट-पट्टी पर पढ़ने को मजबूर 5 हजार बच्चे

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकारी स्कूलों में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिले के 100 से अधिक स्कूलों में आज भी फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। जिसमें गुरुजी करीब पांच हजार से अधिक नौनिहालों को टाट-पट्टी पर बैठाकर पढ़ा रहे हैं। जिससे नौनिहालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बेसिक शिक्षा विभाग के 1254 परीषदीय स्कूल संचालित हैं। जिसमें करीब 1्र02800 नौनिहाल पंजीकृत हैं। जिनकी पढ़ाई पर हर साल करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाया जा रहा है। उनको मुफ्त कोर्स, यूनिफार्म, मिड-डे-मील मुहैया कराने की व्यवस्था है। बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञ शिक्षक तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी 100 से अधिक ऐसे स्कूल ऐसे हैं, जिनमें सुविधाओं का अभाव है। जिसमें अभी तक फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है और उनके बच्चों को विद्यालय में पुराने सदियों पुराने ढर्रे पर फर्श पर टाट-पट्टी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। जिससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दैनिक जागरण की टीम ने नगर के स्कूलों का दौरा कर इसका जायजा लिया तो लकड़ा का प्राथमिक विद्यालय के दो कक्षों में पांच स्कूल संचालित है। जिसमें करीब 155 बच्चे पंजीकृत है। जिन्हें गुरुजी नीचे फर्श पर टाट-पट्टी बिछाकर पढ़ाते हैं।