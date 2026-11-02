हसनपुर में 5500 बीघा में बनेगा औद्योगिक ग्रीन गलियारा, 100 से ज्यादा किसानों ने दी भूमि अधिग्रहण की सहमति

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। क्षेत्र में औद्योगिक ग्रीन गलियारा के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। राजस्व लेखपाल औद्योगिक ग्रीन गलियारा के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण करने से पहले उनसे सहमति ले रहे हैं। अब तक सौ से अधिक किसान सहमति दे चुके हैं। उधर पूर्व में चिन्हित जितनी भूमि की खरीद हो चुकी है उसमें सेक्टर तैयार करने के साथ ही सड़कों के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है।

अमरोहा जनपद की हसनपुर तहसील के गांव मंगरौला, रूस्तमपुर खादर तथा दौलतपुर कला में यूपीडा के द्वारा औद्योगिक ग्रीन गलियारा की स्थापना के लिए 140 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2023 में चिन्हित की गई थी। इस भूमि में से करीब 70 प्रतिशत भूमि की तहसील प्रशासन नियमानुसार किसानों से खरीद कर चुका है।

इसके साथ ही औद्योगिक ग्रीन गलियारा का दायरा बढ़ाते हुए क्षेत्र के गांगटकोला, हाकमपुर, गंगवार, पतेई खादर, बांसका कला और बुरावली में भूमि चिन्हित करने के साथ ही किसानों भूमि अधिग्रहण करने की तैयारी की जा चुकी है। सर्किल रेट बढ़ाने के बाद उसमें दावे और आपत्तियां लेकर निस्तारण करने के बाद किसानों से सहमति ली जा रही है।

रूस्तमपुर खादर में स्थापित किया हाॅट मिक्स प्लांट औद्योगिक ग्रीन गलियारा में सड़कों का निर्माण करने के लिए क्षेत्र के रूस्तमपुर खादर गांव में हाॅट मिक्स प्लांट की स्थापना की जा रही है। अब तक खरीदी गई भूमि का सीमांकन करके उसमें सेक्टर बनाए जा रहे हैं।