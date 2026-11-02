छठ-दीपावली पर दिल्ली जाना हुआ आसान: अमरोहा से चलेंगी 20 स्पेशल बसें, चालकों को मिलेंगे ₹4,800 तक एक्स्ट्रा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। आगामी दिनों में आने वाले दीपावली व छठ के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में यात्रियों को बेहतर सफर कराने की तैयारी की है। त्योहारों पर आने वाले लोगों को बसों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए एक ओर जहां दिल्ली के लिए 20 बसों का संचालन किया जाएगा।

वहीं, दूसरी ओर लोकल रूटों पर बसों के फेरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। निगम ने चालक व परिचालकों की छुट्टियां रद कर दी हैं और उनके लिए प्रोत्साहन योजना लागू की है। छह नवंबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक रूट पर बसों का संचालन होगा।

अमरोहा डिपो से दीपावली व छठ पर्व के लिए 100 बसों का संचालन होगा। इनमें 20 बसें अनुबंधित और 80 बसें निगम की होंगी। अभी दिल्ली रूट पर 12 बस संचालित हैं लेकिन, त्योहारों को देखते हुए छह नवंबर से आठ बसें और बढ़ाई जाएंगी।