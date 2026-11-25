जागरण संवाददाता, अमरोहा। पहली पत्नी से विवाद के बाद युवक ने दूसरा निकाह कर लिया तथा बुधवार को दूसरी दुल्हन को विदा करने पहुंच गया। जानकारी मिलने पर पहली पत्नी भी स्वजन संग पहुंच गई तथा पति की कार के आगे खड़ी हो गई। घंटाभर तक हंगामा किया।पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। जहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

अब पति को पहली पत्नी का दहेज का सामान वापस करने तथा मुकदमे का निस्तारण किए जाने पर सहमति बनी। उसके बाद ही दोनों पक्ष रजामंद हुए तथा दूल्हा दूसरी पत्नी को विदा कर घर ला सका। यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दरअसल नगर एक मुहल्ला निवासी युवक की शादी अक्टूूबर 2025 में जनपद बिजनौर के एक गांव निवासी युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद रहने लगा। आरोप है कि शादी के करीब दो महीना बाद ही युवक ने पत्नी को घर से निकाल दिया। लिहाजा मायके गई पत्नी ने 24 दिसंबर 2025 को विवाहिता ने बिजनौर कोतवाली में पति और अन्य ससुराल वालों पर मारपीट व दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज करा दी। यह मुकदमा फिलहाल बिजनौर की अदालत में विचाराधीन है। वहीं पति ने चार दिन पहले नौगावां सादात के गांव निवासी युवती से स्वजन की सहमति से निकाह कर लिया था। मंगलवार रात दुल्हन की विदाई होनी थी। लिहाजा युवक दूल्हा बनकर स्वजन व रिश्तेदारों के साथ दुल्हन को विदा करने ससुराल पहुंच गया।