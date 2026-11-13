नशे की लत ने उजाड़ा घर: पत्नी ने साथ चलने से किया इनकार, तो गुस्साए पति ने पेट्रोल डालकर जला दी बाइक

संवाद सहयोगी, हसनपुर। नाराजी के चलते मायके में रह रही पत्नी के ससुराल जाने से मना करने पर पति ने नशे की हालत में बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जिससे बाइक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित फरार हो गया।

कोतवाली क्षेत्र के गांव झोटना निवासी युवक की शादी करीब ढाई वर्ष पूर्व इसी थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द निवासी किसान की बेटी से हुई थी। उन पर एक बेटी भी है। विवाहिता का पति शराब पीने का आदी है जिसकी वजह से शादी के बाद से ही दोनों में नाराज ही रहती है। पति के शराब पीकर परेशान करने की वजह से काफी समय से विवाहिता अपने पिता के घर मायके में रह रही है।