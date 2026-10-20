अमरोहा उपभोक्ता आयोग का फैसला: बीमा कंपनी को देना होगा इलाज का पूरा क्लेम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिला उपभोक्ता आयोग ने आपरेशन पर हुए खर्च का क्लेम देने से इन्कार करने के मामले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 63 हजार रुपये का क्लेम नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा आर्थिक और मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे।

मुहल्ला मुल्लाना निवासी कारोबारी राशिद का कहना है कि उन्होंने एक निजी बैंक के माध्यम से एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हेल्थ पॉलिसी कराई थी। इसी अवधि में उन्हें पथरी की समस्या होने पर सात दिसंबर 2024 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद 10 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इलाज पर करीब 63 हजार रुपये खर्च हुए।