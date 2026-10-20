50 लाख के ऊपर और मिलेगी मदद? PM मोदी से अंतरिम फंडिंग की मांग; NPRD में 164 गंभीर बीमारियों के लिए मिलती है यह हेल्प

नई दिल्ली। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स सपोर्ट सोसाइटी (LSDSS) ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे उन मरीजों के लिए फंडिंग की कोई अंतरिम व्यवस्था करें, जिनकी 'नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़' (NPRD) के तहत मिलने वाली 50 लाख रुपये की सहायता राशि खत्म हो चुकी है, ताकि उनका जीवन बचाने वाला इलाज जारी रह सके। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (LSD) बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक मेटाबोलिक विकार हैं। इनमें शरीर की कोशिकाओं के भीतर एंजाइम की कमी के कारण कई तरह के विषाक्त पदार्थ असामान्य रूप से जमा होने लगते हैं।

2010 में स्थापित, LSDSS एक नॉन-प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में LSD और अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के कल्याण के लिए काम करता है। PM को लिखा खत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को लिखे एक पत्र में, LSDSS ने कहा, "हम एक तत्काल मानवीय कदम उठाने का आग्रह करते हैं: ऐसे सभी चिकित्सकीय रूप से पात्र मरीज, जिनका इलाज केवल इसलिए रुक गया है क्योंकि 'नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज (NPRD), 2021' के तहत मिलने वाली 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता खत्म हो चुकी है, उन्हें उनके जीवन रक्षक इलाज को जारी रखने या फिर से शुरू करने के लिए कोई अंतरिम व्यवस्था दी जाए। यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला पूरी तरह से सुलझ न जाए।"