अमरोहा में सरकारी ID हैक कर 3 दिन में बनाए 1820 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, अब SIT करेगी मामले की जांच

जागरण संवाददाता, अमरोहा। साइबर अपराधियों ने तीन दिन में सरकारी आइडी हैक कर 1820 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए, लेकिन जिम्मेदार तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रकरण में नौ दिन बाद शुक्रवार को जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया। जांच से पता चलेगा कि सुरक्षा में चूक कहां हुई और इसके पीछे कौन है। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि सीओ सदर डा. प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में एसआइटी गठित की गई है।

इसमें सीएमओ डा. रमाकांत सागर और विकास भवन के नामित अधिकारी सहयोग करेंगे। टीम तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से हैकिंग के तरीके और आरोपितों का पता लगाएगी। 14 अक्टूबर को जोया ब्लाक की ग्राम पंचायत तोफापुर की आइडी से छह व सात अक्टूबर को 498 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया था।