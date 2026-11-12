ऐतिहासिक तिगरी मेले में शिविर लगाएगी अखिल भारतीय जाट महासभा, भोजन और ठहरने की रहेगी व्यवस्था

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में अखिल भारतीय जाट महासभा की ओर से शिविर लगाया जाएगा। इसके लिए महासभा के पदाधिकारियों ने बुधवार को मेलास्थल पर पहुंचकर भूमि का चयन कर लिया। चयनित भूमि पर महासभा का बैनर भी लगा दिया गया है।

महासभा के संरक्षक वीरेंद्र सिंह और कार्यवाहक जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ शिविर लगाने के लिए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। बताया कि कुछ ही दिनों में चयनित स्थान पर शिविर की व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाएंगी। शिविर में महासभा के पदाधिकारियों के साथ ही मेले में आने वाले आगंतुकों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां ब्रजपाल सिंह, हैप्पी प्रधान, हरवीर सिद्धू, मास्टर योगेश सिंह, मदन सिंह, पिंटू धारीवाल आदि रहे।