अमेठी: पद्मावत एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म

संवाद सूत्र, अमेठी। पद्मावत एक्सप्रेस में मंगलवार की देर रात मानवता और आपसी सहयोग की अनूठी मिसाल देखने को मिली। दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही गर्भवती महिला को सफर के दौरान अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन में मौजूद एक महिला यात्री ने मदद के लिए आगे आकर चलती ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया। इस दौरान आरपीएफ की महिला सिपाही ने भी सहयोग किया। रात करीब 1:05 बजे ट्रेन में नवजात की किलकारी गूंज उठी।

प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा निवासी निर्मला दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस में सवार होकर अपने घर लौट रही थीं। यात्रा के दौरान अचानक उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे में ट्रेन में मौजूद एक महिला यात्री ने सूझबूझ दिखाते हुए उनकी मदद की और सुरक्षित प्रसव कराया।