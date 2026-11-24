संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ-2026) में 15 से 20 राज्यों के पारंपरिक व्यंजन पेश किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित कस्बे का करीब 80 साल पुराना समोसा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है।

देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोग इसका स्वाद लेने और जानकारी पाने स्टाल पर पहुंच रहे हैं। वर्षों पुरानी स्थानीय परंपरा का यह व्यंजन निहालगढ़ और अमेठी को राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। बड़े शहरों के मशहूर जायकों के बीच भी इसे पसंद किया जा रहा है।