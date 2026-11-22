संवादसूत्र, अमेठी। प्रेमिका से शादी करने की जिद ने एक युवक को ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर दिया कि गांव में हड़कंप मच गया। संग्रामपुर के सरैयाकनू गांव में शनिवार सुबह युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसकी मांग है कि जब तक प्रेमिका से शादी नहीं कराई जाएगी, वह नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस मौके पर पहुंच युवक को सुरक्षित नीचे उतारवाया।

गांव निवासी युवक पुणे में रहकर काम करता है। करीब 11 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसके दो बेटे हैं। युवक करीब एक सप्ताह पहले पुणे से घर आया था। पिछले तीन दिनों से वह घर से गायब था। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने उसे गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा देखा तो अफरा-तफरी मच गई।