संवाद सूत्र, भादर(अमेठी)। करीब साढ़े तीन दशक से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा व तीन दशक से भाजपा की राजनीति को पीछे छोड़ पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा व प्रमुख भादर प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पप्पू निवासी त्रिसुंडी बसपा में शामिल होने का फैसला लिया है। मंगलवार को संगठन व पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद बसपा में शामिल होने की घोषणा किया।

गुरुवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में त्रिसुंडी स्थित कान्हा लॉन में आयोजित कार्यक्रम में बसपा का दामन थामेंगे। जिसके चलते विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जिले की सियासी हलचल बढ़ गई है। इनके साथ भाजपा सहित अन्य दलों के लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।

भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह 1995 में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक सफ़र की शुरुआत किया। इसके बाद 1998 में मंडल अध्यक्ष , 2002 में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष, 2005 में जिलाउपाध्यक्ष, 2018 में जिला महामंत्री और 2020 से 2026 तक जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वह इस समय भादर ब्लाक के प्रमुख व जिले के प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं।