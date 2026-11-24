संवाद सूत्र, भादर(अमेठी)। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा प्रवीण कुमार सिंह निवासी त्रिसुंडी ने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों, संगठनात्मक दायित्वों, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

मंगलवार को जिलाध्यक्ष संबोधित त्यागपत्र भाजपा मंडल अध्यक्ष भादर दिलीप विश्वकर्मा को सौंपा। पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने त्यागपत्र सौंपने के बाद कहा कि व्यक्तिगत कारणों एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए त्यागपत्र दिया है।

संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा में लंबे समय से रहकर ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा से कार्य किया। उस दौरान सभी ने मेरा भरपूर सहयोग किया। इसके लिए वे सभी के ऋणी रहेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि वे दो-एक दिन में एक राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे।