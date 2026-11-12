अमेठी के मुज्तबा अमेरिका की बिंगहैमटन यूनिवर्सिटी में बने फैकल्टी फेलो, 30 देशों के चुनिंदा शिक्षाविदों में हुए शामिल

संवाद सूत्र, अमेठी। प्रतिभा और मेहनत के दम पर मंजिल हासिल करने का सपना देखने वालों के लिए जायस के सैयद मुज्तबा अतहर ने मिसाल पेश की है। कस्बे की गलियों से निकलकर उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में अपनी पहचान बनाई है। न्यूयॉर्क स्थित बिंगहैमटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर जेनोसाइड एंड मास अट्रासिटी प्रिवेंशन में उनका चयन चार्ल्स ई. शीड्ट फैकल्टी फेलो (2026-2027) के रूप में हुआ है।

मोहल्ला जेर मस्जिद निवासी प्रसिद्ध शायर रहे स्व. सैयद नूरुद्दीन अकबर उर्फ बाकिर के पुत्र मुज्तबा अतहर वर्तमान में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा में कानून के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्हें 30 से अधिक देशों से चयनित चुनिंदा प्राध्यापकों के प्रतिष्ठित समूह में स्थान मिला है।

फैकल्टी फेलो के रूप में वह आगामी वर्ष में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी शिक्षा, मानवाधिकार संरक्षण और बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा एवं अत्याचारों की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण शोध कार्य करेंगे। उनकी यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे जायस के लिए गौरव का विषय बन गई है।