अमेठी के 9 बूथों पर एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरा, 88.35 प्रतिशत मतदान दर्ज

जागरण संवाददाता, अमेठी। विधान परिषद के गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत शुक्रवार को अमेठी में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिले के सभी 9 मतदान केंद्रों पर सुबह 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक मतदान हुआ। कुल 88.35 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।



स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी सुबह से ही भ्रमणशील रहे। दोनों अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन संबंधी अन्य प्रबंधों का जायजा लिया।

उन्होंने तहसील गौरीगंज, विकासखंड जामों, जगदीशपुर, मुसाफिरखाना, सिंहपुर, सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज तिलोई और विकासखंड बहादुरपुर के मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान सुचारु रूप से कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।