अमेठी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त, पराली जलाने पर 3 किसानों पर लगा 30 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में तहसील गौरीगंज क्षेत्र के तीन गांवों में पराली जलाने की पुष्टि के बाद किसानों पर जुर्माना लगाया गया है।

उपजिलाधिकारी गौरीगंज दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न गांवों में पराली जलाने की शिकायतों की स्थलीय जांच कराई गई। जांच में ग्राम पचेहरी में पराली जलाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद शिव बहादुर यादव पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ग्राम अन्नी बैजल में अशोक कुमार सिंह और ग्राम डेबरा में जगदीश प्रसाद पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। तीनों मामलों में कुल 30,000 रुपये का जुर्माना हुआ है।