जागरण संवाददाता, अमेठी। डिजिटल दुनिया में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से रूम टू रीड इंडिया के गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम (जीईपी) के तहत 25 नवंबर तक हर कदम बेटी के संग अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत सभी 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक की छात्राएं खेल और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए डिजिटल समानता का महत्व समझ रही हैं।



अभियान की थीम डिजिटल दुनिया में समानता के रंग, हर कदम बेटी के संग रखी गई है। इसके तहत आयोजित किशोरी मेले में छात्राओं ने रिंग टास गेम, डिजिटल अवतार निर्माण और डिजिटल फुटप्रिंट वाल जैसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। रिंग टास खेल के माध्यम से छात्राओं से डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े सवाल पूछे गए।

वहीं डिजाइन योर डिजिटल अवतार गतिविधि में उन्होंने अपनी कल्पनाओं के अनुरूप डिजिटल पहचान तैयार की। अभियान के तहत आयोजित पोस्टर मेकिंग गतिविधि में भी छात्राएं अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर रही हैं। डिजिटल समानता, तकनीक तक समान पहुंच और सुरक्षित डिजिटल उपयोग जैसे विषयों पर आकर्षक पोस्टर बनाकर बेटियों की समान भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है।