अमेठी में 15 हजार गैस कनेक्शन अटके, KYC पूरी न ट्रांसफर की राह साफ

संवादसूत्र, जागरण, अमेठी। प्रकाश गैस एजेंसी पर कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। एजेंसी से जुड़े करीब 40 हजार कनेक्शनों में से 25 हजार को आसपास की दूसरी गैस एजेंसियों में स्थानांतरित किया जा चुका है, लेकिन करीब 15 हजार कनेक्शन अब भी अटके हुए हैं।

केवाइसी पूरी न होने, लंबे समय से सस्पेंड कनेक्शन और उपभोक्ताओं की मृत्यु से जुड़े मामलों के कारण इन कनेक्शनों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है।

हालात यह हैं कि प्रभावित उपभोक्ताओं को न तो दूसरी एजेंसी से गैस मिल पा रही है और न ही कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सबसे अधिक परेशानी मृतक उपभोक्ताओं के परिवारजन को उठानी पड़ रही है।