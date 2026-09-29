अमेठी में 6.40 करोड़ के गबन में पुलिस की कार्रवाई सुस्त, एक गिरफ्तारी के बाद ठंडी पड़ी जांच

जागरण संवाददाता, अमेठी। भारतीय स्टेट बैंक की अमेठी शाखा से जुड़े करीब 6.40 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में डेढ़ महीने बाद भी पुलिस की कार्रवाई अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी है।

मुकदमे में नामजद 12 आरोपितों में से महज एक की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपितों की धरपकड़ न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर मुख्य नामजद आरोपितों के अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं।

फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों के ऋण का आरोप 18 अगस्त को एसबीआइ अमेठी शाखा के मुख्य प्रबंधक राहुल सिंह की तहरीर पर पुलिस ने राजीव गांधी पालिटेक्निक संस्थान के प्रबंधक, निदेशक, प्रधानाचार्य और कार्यालय सहायक समेत 12 नामजद आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

आरोप है कि संस्थान से जुड़े जिम्मेदार लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक से भारी-भरकम ऋण हासिल किया और करीब 6.40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कार्यालय सील, एक गिरफ्तारी और फिर कार्रवाई की रफ्तार थमी मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 22 अगस्त को विवेचक संजीव कुमार के नेतृत्व में आरोपी संस्थान का कार्यालय सील किया था। इसके बाद दो सितंबर को मूंघी निवासी नामजद आरोपित अजय कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।