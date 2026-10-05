कम खर्च में होगी लाखों की अर्निंग, अमेठी के किसानों को सिखाया बंपर कमाई का वैज्ञानिक तरीका

संवाद सूत्र, अमेठी। कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में आत्मा योजना के तहत ट्रेनिंग एट केवीके योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के 80 मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य मत्स्य पालकों को वैज्ञानिक मत्स्य पालन, तालाब प्रबंधन, मछलियों के पोषण एवं रोग प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्रदान करना था।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. नवनीत कुमार मिश्र ने कहा कि मत्स्य पालन किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी व्यवसाय है। यदि मत्स्य पालन को वैज्ञानिक तकनीकों एवं उचित प्रबंधन के साथ किया जाए तो कम लागत में बेहतर उत्पादन एवं अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।