यूपी चुनाव 2027 से पहले वोटर लिस्ट से कटेंगे अपात्रों के नाम, अमेठी डीएम ने पुनरीक्षण पूरा करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, अमेठी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित आगामी विधानसभा निर्वाचन-2027 को लेकर डीएम ने समीक्षा बैठक की। डीएम ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण अभियान की प्रगति परख सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को बीएलओ व सुपरवाइजर के साथ नियमित बैठक कर निर्वाचन संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए और मृतक व अपात्र मतदाताओं की प्रविष्टियां नियमानुसार हटाई जाएं। इस काम में लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, मृतक और स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित सहित अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का नियमानुसार इस्तेमाल किया जाए।

पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होनी चाहिए, ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। मतदेय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने पेयजल, बिजली, शौचालय और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।