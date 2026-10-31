अमेठी में फैमिली आईडी योजना में तेजी लाने के निर्देश, राशन कार्ड से वंचित परिवारों पर जोर

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिलाधिकारी शशांक चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फैमिली आईडी : एक परिवार, एक पहचान योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आईडी निर्माण में तेजी लाने और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी फैमिली आईडी प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाए। राशन कार्डधारक परिवारों को छोड़कर शेष सभी पात्र परिवारों की आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी विशिष्ट पहचान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले।

पहले बनाई गई सिंगल फैमिली आईडी को परिवार के अन्य सदस्यों के विवरण के साथ जोड़कर पूर्ण फैमिली आईडी बनाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, वयस्कों और नौकरीपेशा लोगों सहित सभी सदस्यों का विवरण आईडी में शामिल किया जाए।