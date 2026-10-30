अमेठी में 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना, दिसंबर से घर-घर पहुंचेगे प्रगणक

जागरण संवाददाता, अमेठी। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई। इसमें मीडिया प्रतिनिधियों को जनगणना की प्रक्रिया, समय-सारिणी और स्व गणना के बारे में जानकारी देने के साथ प्रशिक्षण भी दिया गया। उनसे जनगणना के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनसंख्या गणना के इस चरण में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व गणना की सुविधा मिलेगी। जानकारी जमा करने के बाद मिलने वाली स्व गणना आईडी सुरक्षित रखनी होगी और घर-घर गणना के दौरान प्रगणक को दिखानी होगी।

प्रगणक एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर गणना करेंगे। स्व गणना आईडी देने से दर्ज विवरण के सत्यापन और गणना में मदद मिलेगी। सीडीओ ने नागरिकों से जानकारी सही, स्पष्ट और पूरी दर्ज करने तथा गणना कार्य में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान 40 निर्धारित प्रश्नों के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी। नागरिक पहले से अपने और परिवार के जरूरी विवरण व्यवस्थित कर लें, ताकि स्व गणना के समय असुविधा न हो। जनगणना से मिलने वाले आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और संसाधनों के बेहतर नियोजन में उपयोगी होते हैं।