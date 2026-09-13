मधुमक्खी पालन से बढ़ेगी किसानों की आय, 40 प्रतिशत अनुदान से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

जागरण संवाददाता, अमेठी। खेती के कार्य में लगे किसानों की आर्थिक समृद्धि में मधुमक्खी (मौन) पालन मददगार साबित होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मधुमक्खी पालन योजना के तहत किसानों से पालन कराने की कवायद में उद्यान विभाग लगा है।

यदि लोगों ने रुचि दिखाई तो मधुमक्खी पालन के जरिए उत्पादित होने वाले शहद से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। सबसे अहम यह है कि मौन पालन के लिए यूनिट स्थापना पर शासन की ओर से भारी-भरकम अनुदान राशि भी दी जा रही है।

मधुमक्खियों द्वारा लगाए गए छत्ते को देखकर हर किसी का मन शहद के स्वाद को मचल उठता है, लेकिन यदि इन्हीं मधुमक्खियों का पालन कर दिया जाय तो इनके शहद से होने वाली आमदनी से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरते देर नहीं लगेगी। बागवानी मिशन योजना के तहत जिले का लक्ष्य तय किया गया है।

आनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पेड़-पौधों से लेकर घरों-मकानों पर यूनिट की स्थापना की जा सकती है। 3.20 लाख रुपये यूनिट के हिसाब से लागत आएगी। जिसमें 1.28 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा।