पशुपालन के साथ खेती मतलब डबल आमदनी, पश्चिम चंपारण में किसानों को बताए अधिक आमदनी के गुर

संवाद सूत्र, मझौलिया (पश्चिम चंपारण)। Gau Aadharit Kheti Training: बढ़ती खेती लागत और घटती उर्वरता के बीच गौ-आधारित समेकित कृषि किसानों के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बन सकती है।

कृषि विज्ञान केंद्र, मधोपुर में गुरुवार को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा कि समेकित कृषि प्रणाली में गौ-पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।