अंबेडकर नगर में टेंट की पाइप में उतरा करंट, चपेट में आए युवक की मौत

संवाद सूत्र, सम्मनपुर। रामलीला के टेंट के पाइप में उतरे करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सम्मनपुर के सीहमऊ मोलनापुर गांव का आदर्श गुप्त जन्म से अपने ननिहाल में रहता था। बीती शुक्रवार शाम वह फतेहपुर ककरड़ीला बाजार जाने के लिए निकला था। रामलीला के लिए लगाए गए टेंट के पास लघुशंका करने के लिए गया।

यहां टेंट के पाइप में उतरे करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। काफी देरतक आदर्श के वापस नहीं लौटने पर उसके मामा विनोद गुप्त खोजबीन में निकले। टेंट के पास आदर्श मृत अवस्था में पड़ा मिला। बताया जाता है कि शुक्रवार को बारिश के कारण रामलीला का आयोजन नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी टेंट में मेन लाइट चालू थी। केबल कटा होने के कारण टेंट के पाइप में करंट उतर रहा था।