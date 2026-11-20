अजय सिंह, अंबेडकरनगर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया सुपारी किलर और असलहा तस्कर वाहिद अंसारी गैंग्सटर लारेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लो के आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा था। यूपी पुलिस को यह जानकारी मुंबई की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार दो आरोपितों से पूछताछ में मिली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वाहिद बिट्टू उर्फ बिल्लू इंदौरी, विकास ठाकुर और श्रेयांस यादव के साथ मुंबई में जेल जा चुका था।



विकास ठाकुर से पूछताछ के बाद पंजाब के अमृतसर में मैड संधू की हत्या में शामिल दीपक सिंह को पकड़ा गया था। खबर है कि बिल्लू इंदौरी गिरोह उक्त गैंग्सटर गिरोह के सदस्यों को अवैध असलहे मुहैया कराता था। इनका इस्तेमाल फिल्मी सितारों, राजनेताओं और बड़े कारोबारियों पर हमले तथा हत्या जैसी घटनाओं में किया जाता था।



मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट ने बिल्लू उर्फ बट्टू इंदौरिया उर्फ देवेंद्र सक्सेना और उसके गिरोह से जुड़े लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अवैध असलहों की तस्करी और निर्माण का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में कुल 21 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

वाहिद अंसारी इस मामले में वांछित था। एसटीएफ और गोरखपुर की कैंट पुलिस उसकी तलाश कर रही थीं। मंगलवार रात चेकिंग के दौरान उसने अंबेडकरनगर पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसके बाद हुई मुठभेड़ में वह मारा गया। उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।