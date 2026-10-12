'अयोध्या से नहीं तो मेरे खिलाफ जहूराबाद से चुनाव लड़ें', ओपी राजभर की अखिलेश यादव को खुली चुनौती

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।

सोमवार को न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली है, अब अखिलेश यादव को भी पीछे हटने के बजाय चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला करना चाहिए।

यदि उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ने में कोई परेशानी है तो मेरे सामने जहूराबाद सीट से मैदान में आएं। चुनाव में जनता खुद तय कर देगी कि किसमें कितना दम है। जनपद के प्रभारी मंत्री राजभर ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बचाव करते हुए कहा कि मृतकों, स्थानांतरित और दूसरे राज्यों में जा चुके लोगों के नाम हटाना जरूरी है।

कई लोगों के नाम अलग-अलग स्थानों पर दर्ज होने से मतदाता सूची में गड़बड़ी की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को फार्म भरकर अपने वास्तविक निवास स्थान की जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनका नाम सही जगह दर्ज हो सके।