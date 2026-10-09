सपा प्रमुख पर राजभर का हमला, बोले- राम मंदिर नहीं जा सकते अखिलेश, भाईजान हो जाएंगे नाराज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर में दर्शन करने और कथा सुनने नहीं जा सकते।

राजभर ने कहा, अगर वह राम मंदिर चले जाएंगे तो उनके भाईजान नाराज हो जाएंगे। अखिलेश को राम विरोधी बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि जो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन नहीं कर सकता, वह भगवान कृष्ण के दर्शन करने कहां जाएगा?

जारी रहेगा अभियान सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर गुरुवार को दूभिया गांव में आयोजित बंजारा शंखनाद महारैली में शामिल होने आए थे। उन्होंने बंजारा समाज से 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने और समाज से विधायक चुनकर सदन में भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब तक बंजारा समाज का प्रतिनिधि सदन में नहीं पहुंचता, उनका अभियान जारी रहेगा।