संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। करवा चौथ पर घर लौटे युवक ने साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने स्वजन और ग्रामीणों से पूछताछ की। आलापुर के दिलावलपुर गोहिला निवासी सुनील कुमार चार भाइयों में सबसे छोटे थे। वह भाइयों के साथ दिल्ली में रोजी-रोटी के लिए रहते थे। उनकी शादी तीन साल पहले हुई थी। वह करवा चौथ पर घर आए थे।

बताया गया कि बुधवार शाम वह नशे में घर पहुंचे और स्वजन से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद वह कमरे में सोने चले गए। सुबह दरवाजा नहीं खुला तो स्वजन ने आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सुनील का शव पंखे से लटका मिला। स्वजन ने शव उतारकर पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ल ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है।